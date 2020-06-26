В мае совокупный государственный и гарантированный государством долг в национальной валюте вырос на 0,59% — до 2,21 триллионов гривен. В иностранной валюте госдолг вырос на 0,83% — до 82,1 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс служба Министерства финансов.

В течение мая ведомство привлекло 51,6 миллиард гривен от размещения облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ): 41,8 миллиард гривен в национальной валюте и 9,8 миллиардов гривен (в эквиваленте) — в иностранной валюте (за размещение шестимесячных облигаций на 368,8 миллионов долларов).

С учетом выплат по размещению облигаций Украины потратила за отчетный период на погашение государственного долга 43,2 миллиарда гривен, а на обслуживание — 12,7 миллиардов гривен.

Отметим, что в апреле государственный и гарантированный государством долг в иностранной валюте вырос на 1,3% — до 81,4 миллиарда долларов. Зато в гривне уменьшился на 2,7% — до 2,196 триллиона гривен.

Напомним, что размер государственного долга Украины по итогам 2019 года, впервые с 2013 года, опустился ниже отметки 50% к ВВП.