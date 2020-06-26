Табачный бизнес в Украине работает эффективно и выгодно для государственного бюджета. Платежи от табачных компаний достигают более 10% от всех поступлений.

Об этом заявил глава налоговой службы Алексей Любченко во время встречи с представителями компаний табачной отрасли. передают Буквы.

На встрече заявили, что платежи табачных компаний в государственный бюджет достигают более 10% всех поступлений. Это происходит благодаря отлаженной работе налоговой. Более того, в этом месяце ожидается выполнение плана.

— Мы объявили борьбу с нелегальной продукцией на рынке подакцизных товаров. Проанализировали работу отрасли, обозначили проблемные моменты, обнаружили схемы и сейчас начинаем их разрушать. Это будут непопулярные меры, но мы их проведем, конечно, учитывая карантинные предосторожности, – заявил Алексей Любченко.

Представители табачной отрасли, присутствующие на встрече, выразили готовность к сотрудничеству, поскольку заинтересованы в прозрачности рынка.

Напомним, что в мае 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 63,9 миллиарда гривен, что на 40 миллиардов или 38% меньше, чем в мае 2019 года (104,12 миллиарда).