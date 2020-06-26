Несмотря на ожидаемое улучшение экономической ситуации, уровень ВВП Украины в конце 2021 года будет примерно на 6% ниже, чем в 2019 году.

Об этом заявил постоянный представитель фонда в Украине Йоста Люнгман в ходе встречи предпринимателей Европейской Бизнес Ассоциации, передаёт Новое время.

Кроме того, представитель МВФ назвал основные приоритеты в программе сотрудничества фонда с Украиной. Среди долгосрочных целей — борьба с коррупцией, реформа таможенной и налоговой служб (в частности, путем создания единых юрлиц), проведение судебной реформы, содействие процессу приватизации и развитие финансового сектора.

Люнгман отметил важность совмещения эффективных краткосрочных мер, направленных на быстрое восстановление экономики и структурных реформ, которые продлятся в течение длительного времени.

Кроме того ожидается, что Украина возобновит налогово-бюджетную консолидацию, которая позволит упорядочить государственные финансы после вызванного кризисом шока.

Напомним, что Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2% из-за слабого запаса накоплений у населения и ограниченной фискальной поддержки экономики.