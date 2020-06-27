Представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман рассказал, какие цели несут программы сотрудничества с Украиной.

Об этом пишет ZN.ua, ссылаясь на пресс-службу Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

По его словам, фонд рассматривает борьбу с коррупцией, реформирование Налоговой и Таможенной служб и внедрение судебной реформы долгосрочными целями. Представитель добавил, что для восстановления экономики страны также необходимо принимать кратковременные меры, поскольку это позволит развивать финансовый сектор в дальнейшем.

— Сотрудники МВФ ожидают, что Украина восстановит налогово-бюджетную консолидацию, чтобы привести в порядок финансы, пострадавшие от кризиса, — говорится в сообщении.

Йоста Люнгман добавил, что несмотря на улучшение экономической ситуации в стране, которая ожидается в 2021 году, уровень ВВП в стране снизится и сможет прийти в норму только к 2024 году.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2% из-за слабого запаса накоплений у населения и ограниченной фискальной поддержки экономики.