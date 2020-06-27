Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о выделении Украине 350 миллионов долларов кредита. Первый транш пойдет на экономическое восстановление, поддержку реформ и смягчение последствий пандемии COVID-19.
Об этом говорится в сообщении на сайте банка.
По словам директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Арупа Бенерджи, 350 миллионов долларов выделяется на поддержку государственного бюджета.
— Всемирный банк приветствует обязательства правительства по реформам, направленных для подготовки экономики к восстановлению в частности, существенные шаги, предпринятые для снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель и увеличение выплат уязвимым группам населения пожилого возраста, - добавил он.
Кроме того, в банке отмечают реформу газового сектора Украины путем создания независимого оператора ГТС, а также принятие закона об открытии рынка сельскохозяйственных земель.
Также сообщается, что всего в рамках этой программы будет два транша. Второй будет направлен на поддержку дальнейшей земельной реформы и увеличением пенсионных выплат.
Напомним, Всемирный банк заявил, что коронавирус приведет к сокращению мирового экономического производства на 5,2% в 2020 году.
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Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о выделении Украине 350 миллионов долларов кредита. Первый транш пойдет на экономическое восстановление, поддержку реформ и смягчение последствий пандемии COVID-19.
Об этом говорится в сообщении на сайте банка.
По словам директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Арупа Бенерджи, 350 миллионов долларов выделяется на поддержку государственного бюджета.
— Всемирный банк приветствует обязательства правительства по реформам, направленных для подготовки экономики к восстановлению в частности, существенные шаги, предпринятые для снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель и увеличение выплат уязвимым группам населения пожилого возраста, - добавил он.
Кроме того, в банке отмечают реформу газового сектора Украины путем создания независимого оператора ГТС, а также принятие закона об открытии рынка сельскохозяйственных земель.
Также сообщается, что всего в рамках этой программы будет два транша. Второй будет направлен на поддержку дальнейшей земельной реформы и увеличением пенсионных выплат.
Напомним, Всемирный банк заявил, что коронавирус приведет к сокращению мирового экономического производства на 5,2% в 2020 году.