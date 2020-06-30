Директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко заявил, что предприятие собирается купить робота для обследования коллекторов канализационных и ливневых — он будет приобретён в рамках проекта с Европейским инвестиционным банком.

Об этом он сказал во вторник, 30 июня, в ходе аппаратного совещания у мэра Николаева Александра Сенкевича, передает корреспондент НикВести.

Директор «Николаевводоканала» отметил, что такой робот сможет проводить коллекторы канализационные и ливневые, вести видеосъемку, обследовать состояние труб и обследовать водопроводные сети на предмет незаконных подключений.

— Мы ждём машину, нашего робота. У нас по контракту должны были получить давно, но в связи с пандемией чехи не отдают машину без обучения наших специалистов. Как будет возможность, мы едем туда, учимся и забираем товарища. Это робот, который обследует коллекторы канализационные и ливневые, проводит видеосъемку, опять же эта видеосъёмка привязана к GPS-координатам, можно понимать состояние трубы, можно понимать засоренность коллектора, понимать соединения, чтобы максимально обследовать отверстия. Также в комплекте будет идти оборудование для обследования водопроводных сетей на предмет незаконных подключений. Бужем мощно работать по городу как только получим машину. Она будет закуплена в рамках проекта с Европейским инвестиционным банком, - отметил Борис Дуденко.

Напомним, что в Николаеве в Лесках прорвало водопроводную магистраль – образовался десятиметровый «фонтан».