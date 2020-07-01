Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект №2788-д о превращении «Укрпочты» в «почтовый банк».

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

НБУ призывает народных избранников не принимать этот законопроект.

— Национальный банк не поддерживает принятие указанного законопроекта. Мы считаем, что «Укрпочта» должна быть привлечена к оказанию финансовых услуг гражданам. Но не предусмотренным законопроектом образом, — говорится в сообщении.

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский назвал недостоверными аргументы НБУ против законопроектов о расширении финуслуг. Сообщается, что граждане получат базовые финансовые услуги — смогут открывать депозиты, чтобы хранить деньги, оплачивать карточкой коммунальные и другие услуги, получать пенсию, соцпомощь, зарплату, торговую выручку, а также смогут присоединиться к рынку онлайн-торговли.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается о недостаточной зоне покрытия банков Украины, только 6% территории страны покрыто зоной обслуживания банков. По словам Смелянского, благодаря принятию проекту закона 100% украинцев смогут открывать счета. Также, по его словам, снизятся расходы бюджета на 2 миллиарда гривен в год.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро начало расследовать возможное злоупотребление и получения неправомерной выгоды гендиректором «Укрпочты» Игорем Смелянским.