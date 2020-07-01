Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить 135 миллионов на текущий ремонт 5,6 км трассы Н-11 Днепр — Николаев (через Кривой Рог).

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, САД объявила тендер на текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования госзначения Н-11 Днепр — Николаев (через Кривой Рог) на участке км 207 + 582 - км 213 + 208 (5,626 км).

Отмечается, что работы должны быть выполнены до 10 декабря 2020 года.

Подрядчик должен будет провести разработку грунта в котлованах, холодное фрезерование асфальтобетонного покрытия, провести устройство основания дорожной одежды, укрепить обочины щебнем, установить информационно-указательные и предупредительные дорожные знаки, нанесение разметку полос и выполнить ряд прочих работ.

Гарантийные сроки эксплуатации объекта, его конструктивных элементов должны составлять: покрытие дорожного полотна - 5 лет, основа дорожного полотна - 8 лет, дорожные знаки - 7 лет, барьерное ограждение - 10 лет, дорожная разметка пластиком - 1 год, дорожная разметка краской - 6 месяцев.

Напомним, что САД Николаевщины собирается потратить больше 77 миллионов на текущий ремонт одесской трассы.