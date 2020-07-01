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В 2019 году доходы ниже законодательно установленного прожиточного минимума получали 0,4 миллионов (1,1%) граждан Украины. Размер минимума составлял 1902,1 гривен в месяц.
Об этом сообщает Государственная служба статистики, передаёт РБК-Украина.
По данным статистического ведомства, доходы ниже фактического прожиточного минимума получали 8,9 миллионов (23,1%) граждан Украины. Размер минимума составлял 3660,9 гривен в месяц.
Следует отметить, что уровень бедности в последние годы существенно уменьшился. В 2018 году доходы ниже прожиточного минимума получали 10,6 миллионов (27,6%).
По данным Госстата, в 2019 году доходы 20% наиболее обеспеченных украинцев превышали доходы 20% наименее обеспеченных в 3,5 раза.
Квинтильный коэффициент дифференциации доходов населения - соотношение минимального уровня доходов среди наиболее обеспеченных 20% населения к максимальному уровню доходов среди наименее обеспеченных 20% населения, ранжированного по показателю среднедушевых эквивалентных доходов. Квинтильный коэффициент фондов - соотношение суммарных доходов 20% наиболее и 20% наименее обеспеченного населения.
Напомним, что с сегодняшнего дня, с 1 июля, в Украине возрастает размер прожиточного минимума, соответственно возрастет размер социальной помощи, которая к нему привязана.
В 2019 году доходы ниже законодательно установленного прожиточного минимума получали 0,4 миллионов (1,1%) граждан Украины. Размер минимума составлял 1902,1 гривен в месяц.
Об этом сообщает Государственная служба статистики, передаёт РБК-Украина.
По данным статистического ведомства, доходы ниже фактического прожиточного минимума получали 8,9 миллионов (23,1%) граждан Украины. Размер минимума составлял 3660,9 гривен в месяц.
Следует отметить, что уровень бедности в последние годы существенно уменьшился. В 2018 году доходы ниже прожиточного минимума получали 10,6 миллионов (27,6%).
По данным Госстата, в 2019 году доходы 20% наиболее обеспеченных украинцев превышали доходы 20% наименее обеспеченных в 3,5 раза.
Квинтильный коэффициент дифференциации доходов населения - соотношение минимального уровня доходов среди наиболее обеспеченных 20% населения к максимальному уровню доходов среди наименее обеспеченных 20% населения, ранжированного по показателю среднедушевых эквивалентных доходов. Квинтильный коэффициент фондов - соотношение суммарных доходов 20% наиболее и 20% наименее обеспеченного населения.
Напомним, что с сегодняшнего дня, с 1 июля, в Украине возрастает размер прожиточного минимума, соответственно возрастет размер социальной помощи, которая к нему привязана.