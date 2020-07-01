За первый месяц работы системы автофиксации нарушений правил дорожного движения в Киеве и области водители заплатили 219 тысяч штрафов на 31 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Всего за месяц было направлено 398 410 постановлений о превышении скорости. Деньги, полученные от штрафов, направят на оплату услуг Укрпочты и на оплату печати бланков, а остальные — в бюджет для расходов на восстановление транспортной инфраструктуры.
В МВД напомнили, если в течение 10 дней нарушитель оплачивает штраф, то сумма составляет 127 гривен, если водитель не оплатит в течение этого времени, то штраф составит 250 гривен. В случае, если превышение скорости составляет больше на 50 километров в час, по сравнению с установленным, то сумма штрафа — 510 гривен.
Кроме того, министерство планирует в сентябре предложить Верховной Раде поднять сумму штрафа для тех, кто систематически превышает скорость. Предлагают поднять штраф до 3400 гривен.
Напомним, с 1 июня заработала система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем такие камеры заработают в регионах по всей стране.
За первый месяц работы системы автофиксации нарушений правил дорожного движения в Киеве и области водители заплатили 219 тысяч штрафов на 31 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Всего за месяц было направлено 398 410 постановлений о превышении скорости. Деньги, полученные от штрафов, направят на оплату услуг Укрпочты и на оплату печати бланков, а остальные — в бюджет для расходов на восстановление транспортной инфраструктуры.
В МВД напомнили, если в течение 10 дней нарушитель оплачивает штраф, то сумма составляет 127 гривен, если водитель не оплатит в течение этого времени, то штраф составит 250 гривен. В случае, если превышение скорости составляет больше на 50 километров в час, по сравнению с установленным, то сумма штрафа — 510 гривен.
Кроме того, министерство планирует в сентябре предложить Верховной Раде поднять сумму штрафа для тех, кто систематически превышает скорость. Предлагают поднять штраф до 3400 гривен.
Напомним, с 1 июня заработала система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем такие камеры заработают в регионах по всей стране.