В 2019 году 400 тысяч украинцев получали доходы ниже, чем законодательно установленный прожиточный минимум. Это составляет 1,1% всего населения.

Об этом пишет ZN.ua, ссылаясь на данные Госстата.

Размер законодательно установленного прожиточного минимума составлял 1902 гривен в месяц. В то же время доходы ниже, чем фактический прожиточный минимум, получали 8,9 миллионов (23,1%) украинцев. Размер минимума составлял 3660 гривен в месяц.

Уровень бедности в последние годы уменьшился. В частности, в 2018 году доходы ниже, чем прожиточный минимум, получали 10,6 миллионов (27,6%).

В то же время в 2019 году доходы 20% наиболее обеспеченных украинцев превышали доходы 20% наименее обеспеченных в 3,5 раза.

Как сообщалось, пенсионный фонд провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 гривен до 1712 гривен.