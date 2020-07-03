В Луганской области прокуратура объявила о подозрении начальнику одного из управлений Луганской областной государственной администрации в служебной халатности, что повлекло большие убытки во время ремонта моста на КПВВ «Станица Луганская».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

— Сообщено о подозрении начальнику одного из управлений Луганской областной государственной администрации в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия, — говорится в сообщении.

По данным следствия, во время проведения подрядных работ по ремонту пешеходного моста через реку Северский Донец на контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» значительно завышена их стоимость. Экспертизами установлено, что стоимость строительных работ моста завышена на сумму свыше 3,3 миллиона гривен.

В прокуратуре отметают, что чиновник не обеспечил проведение анализа цен на строительные материалы и не проверил объемы выполненных работ. Он ненадлежащим образом определил стоимость строительства объекта инфраструктуры за бюджетные средства, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам, а бюджетные средства были излишне уплачены в пользу подрядной организации без должных оснований.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а также продолжается проведение следственных и других процессуальных действий с целью установления всех причастных.

Разрушенный мост в августе 2019 года Мост в ноябре 2019 года

Отметим, что осенью 2019 года Николаевский судостроительный завод «Океан» совместно с ПК «Укрстальспецконструкция» выполнили работы по изготовлению составных частей для реконструкции моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской. Заводчане «Океана» работали в три смены, чтобы успеть вовремя выполнить работы и обеспечить выполнение обязательств, которые взял на себя президент Украины Владимир Зеленский.