Авиакомпания flydubai с 8 июля возобновляет регулярные рейсы в Украину.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Первый рейс в аэропор «Борисполь» состоится 8 июля. Рейсы «Дубай — Киев» будут выполнять три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

Ранее сообщалось, что Дубай начнет принимать туристов с 7 июля. Во время прилета необходимо будет предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Если турист прилетит без справки, он должен будет сдать тест в аэропорту. В случае положительного результата туристов направят на 14-дневный карантин.

Резиденты эмирата, которые сейчас находятся за его пределами, могут возвращаться в Дубай с 29 июня. После прибытия им тоже необходимо будет сдать тест на коронавирус и находиться на самоизоляции до получения результатов.