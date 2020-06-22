Дубай возобновляет прием иностранных туристов уже с июля, однако для посещения города необходимо соответствовать ряду требований.

Об этом сообщает Верховный комитет по управлению кризисами и стихийными бедствиями Дубая, пишет «Слово и дело».

Принимать иностранных туристов в Дубае начнут с 7 июля. Все прибывающие должны соответствовать ряду требований, при этом, ознакомиться с ними туристы должны самостоятельно.

Международные туристы, прибывающие в аэропорт Дубая, должны заполнить «Декларацию о состоянии здоровья» и зарегистрироваться в мобильном приложении COVID-19 DXB app. Обязательно наличие страховки и справки о негативном результате ПЦР-теста на коронавирус.

Тестирование должно быть осуществлено максимум за 96 дней до отправления. Также туристов могут тестировать непосредственно в аэропорту. В случае обнаружения коронавирусной инфекции у туриста, тот должен изолироваться на 14 дней в специально отведенном обсерваторе за свой счет.

На территории Дубая все туристы обязаны соблюдать необходимые меры безопасности: быть в маске, придерживаться дистанции, использовать антисептики и следить за состоянием здоровья.

Напомним, что украинцы вновь смогут улететь в другие страны в связи с возобновлением авиационного сообщения, которое началось 15 июня.