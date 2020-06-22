Украинцы вновь смогут улететь в другие страны в связи с возобновлением авиационного сообщения, которое началось 15 июня.
Соответствующая информация стала известна из графиков рейсов в аэропортах «Киев» и «Борисполь», сообщает NewsOne.
Отмечалось, что для граждан стали доступны перелеты внутри страны в такие города, как Львов, Днепр, Одесса и Харьков.
Таким образом, в аэропорте "Киев" 22 июня был обнародован список таких сообщений:
Из аэропорта "Борисполь" 22 июня для граждан будут доступны следующие рейсы:
Ранее сообщалось, что директор Николаевского международного аэропорта Федор Барна заявил, что в октябре 2020 года из Николаева начнет летать лоукостер в Европу.
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Украинцы вновь смогут улететь в другие страны в связи с возобновлением авиационного сообщения, которое началось 15 июня.
Соответствующая информация стала известна из графиков рейсов в аэропортах «Киев» и «Борисполь», сообщает NewsOne.
Отмечалось, что для граждан стали доступны перелеты внутри страны в такие города, как Львов, Днепр, Одесса и Харьков.
Таким образом, в аэропорте "Киев" 22 июня был обнародован список таких сообщений:
Из аэропорта "Борисполь" 22 июня для граждан будут доступны следующие рейсы:
Ранее сообщалось, что директор Николаевского международного аэропорта Федор Барна заявил, что в октябре 2020 года из Николаева начнет летать лоукостер в Европу.