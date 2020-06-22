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Украинцы вновь смогут улететь в другие страны в связи с возобновлением авиационного сообщения, которое началось 15 июня.

Соответствующая информация стала известна из графиков рейсов в аэропортах «Киев» и «Борисполь», сообщает NewsOne.

Отмечалось, что для граждан стали доступны перелеты внутри страны в такие города, как Львов, Днепр, Одесса и Харьков.

Таким образом, в аэропорте "Киев" 22 июня был обнародован список таких сообщений:

Киев-Минск (Беларусь).

Киев-Дортмунд (Германия).

Киев-Гамбург (Германия).

Киев-Лутон (Великобритания).

Киев-Мемминген (Германия).

Киев-Таллин (Эстония).

Киев-Будапешт (Венгрия).

Киев-Лейпциг (Германия).

Киев-Кельн (Германия).

Киев-Копенгаген (Дания).

Киев-Запорожье.

Из аэропорта "Борисполь" 22 июня для граждан будут доступны следующие рейсы:

Киев-Тель-Авив (Израиль) – авиакомпания "Wind Rose"

Киев-Каир (Египет) – авиакомпания "Motor Sich Airlines"

Киев-Соузенд (Великобритания) – авиакомпания "МАУ"

Киев-Тель-Авив (Израиль) – авиакомпания "МАУ"

Киев-Львов.

Киев-Днепр.

Киев-Одесса.

Киев-Минск (Беларусь).

Киев-Минск (Беларусь).

Киев-Франкфурт (Германия).

Киев-Гамбург (Германия).

Киев-Нью-Йорк (США).

Киев-Дели (Индия).

Киев-Амстердам (Нидерланды).

Киев-Амстердам (Нидерланды).

Киев-Амстердам (Нидерланды).

Киев-Амстердам (Нидерланды).

Киев-Хельсинки (Финляндия).

Киев-Прага (Чехия).

Киев-Тель-Авив (Израиль).

Киев-Минск (Беларусь).

Киев-Одесса.

Киев-Днипро.

Киев-Берлин (Германия).

Киев-Харьков.

Ранее сообщалось, что директор Николаевского международного аэропорта Федор Барна заявил, что в октябре 2020 года из Николаева начнет летать лоукостер в Европу.