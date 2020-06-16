Директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что в октябре 2020 года из Николаева начнет летать лоукостер в Европу.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам Федора Барны, с осени аэропорт планирует активно начать работу и продолжать переговоры по открытию новых направлений из Николаева.

— Нам бы хотелось, чтобы у нас диспетчера были 7 дней в неделю, по 14 часов. У нас с осени будет серьезная потребность. Мы вообще хотели бы, чтобы нас обслуживали полноценно, чтобы они нам добавили пару диспетчеров. Да, карантин сбил планы, внес свои изменения, но после его окончания все опять начнет работать и летать. У нас подписаны с лоукостером, запланированы полеты с октября. Надеюсь, что планы сбудутся, у нас планы серьезные по расширению (направлений, - прим.). Не могу сказать как называется авиакомпания. Но это по направлению на Европу, — заявил Федор Барна.

Напомним, в мае 2020 года Федор Барна заявил, что возобновление полетов ожидается уже в июле, а также рассказал о новый рейсах из Николаева в Германию и Польшу.