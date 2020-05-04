Директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что начало авиаперевозок запланирована на июль, через месяц после окончания карантина, а также рассказал о новый рейсах из Николаева в Германию и Польшу.

Об этом он рассказал в интервью изданию «Мой Город».

По его словам, рейсы из Николаева в Киев могут стартовать уже со 2 июля, но до тех пор николаевскому аэропорту должны быть поставлены самолеты, а на это понадобится около месяца после окончания карантина.

— Мы сейчас проводим работу и готовы сразу после кризиса, где-то через месяц как закончится карантин, начать летать. Запланированные регулярные рейсы в Киев должны были стартовать с 18 мая, но так как закрыты границы, самолёты ещё не получены — им максимум нужен месяц, чтобы завести самолёты... Авиакомпания поставила со 2 июля начало полетов Николаев-Киев. Думаю, билеты будут еще по более привлекательным ценам, бонусные программы, ведь нефть дешевеет, - отметил Федор Барна.

Также директор КП добавил, что уже подписаны контракты с одним из всемирно известных лоукостеров о регулярных рейсах в Польшу и Германию.

— У Нас подписаны контракты, их никто не отменял, с одним из всемирно известных лоукостеров о регулярных рейсах в Европу. Надеюсь, планы сбудутся. Это Польша и Германия. Мы можем как войти в турборежим, как принято говорить, так и в мировую депрессию лет на 10. Но, это никак не будет влиять на загруженность аэропорта, так как мы стартуем с нуля и нам легче наращивать пассажиропоток, – рассказал Федор Барна.

Ранее директор аэропорта Федор Барна заявил, что КП необходимо 80 миллионов гривен для окончания постройки системы посадки.