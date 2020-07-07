A. P. Moller-Maersk достигла соглашения с Bridgepoint Development Capital о приобретении KGH Customs Services - шведской компании, специализирующейся на таможенных услугах.

Об этом со ссылкой на головной офис группы сообщает SeaNews.

— Невозможно предлагать логистические решения полного цикла, не оказывая услуг по таможенной очистке. С приобретением KGH мы не только расширим свои возможности в сфере таможенных услуг и консультирования, но и расширим географическое присутствие и сможем привлечь больше клиентов в Европе, - отметил CEO дивизиона Ocean & Logistics Moller-Maersk Винсент Клерк.

Стоимость сделки составляет 2,6 млрд шведских крон (279 млн долл). Синергетический эффект от объединения для EBITDA ожидается на уровне 50-75 млн крон (5,4-8 млн долл.) в год. Сделка подлежит согласованию с соответствующими властями. До тех пор Maersk и KGH будут работать как отдельные компании в обычном режиме.

Штабы-квартира KGH находится в Гетеборге.

В прошлом году выручка шведской компании составила порядка 890 млн шведских крон (95,5 млн долларов), показатель EBITDA - около 160 млн крон (17,2 млн долларов). В KGH работает 775 сотрудников, годовой объем декларирования составляет 1,98 млн деклараций.