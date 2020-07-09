Дефицит бюджета Украины за первое полугодие составил более 38 миллиардов гривен.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

— Анализ оперативной отчетности Казначейства показал, что какой месяц подряд сумма недопоступления доходов остается значительной. В январе-июне 2020 года план доходов общего фонда государственного бюджета не выполнен на 38,4 миллиарда гривен, или 7,8%», - сказал Валерий Пацкан.

По его словам, меньше ожидаемого оказались поступления от НДС с товаров, которые ввезли на таможенную территорию Украины — на 33,2 миллиарда гривен (22,3%), рентной платы за пользование недрами — на 7,1 миллиард гривен (39,1%), налога и сбора на доходы физических лиц — на 2,2 млрд грн (3,9%), ввозной пошлины - на 0,9 миллиарда гривен (9,2%).

— К сожалению, остаются проблемы с поступлениями от таможни и налоговой. План доходов, администрируемых таможенной службой, не выполнен на 34 млрд грн (21,4%), налоговой службой — на 1,7 миллиарда гривен (0,6%), — отметил председатель Счетной палаты.

Также меньше запланированного были расходы общего фонда. За первое полугодие эта сумма составила 51 млрд грн (9,6%). В частности, меньше плана проведены расходы на реализацию программ госгарантий медицинского обслуживания населения, меры по противодействию распространению острой респираторной болезни COVID-19 — на 29,9 миллиардов гривен (30,4%). Также меньше, чем ожидали, были расходы на социальное обеспечение — на 4,8 миллиарда гривен (2,9%) и субвенции местным бюджетам — на 1,1 миллиарда гривен (1,6%).

Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год в связи с пандемией коронавируса. После внесения изменений доходы госбюджета запланированы в сумме 975,8 миллиардов гривен (то есть уменьшатся на 119,74 миллиарда гривен), расходы — 1,266 триллионов гривен (то есть увеличились на 82,39 миллиарда гривен), а дефицит бюджета увеличили более чем в 3 раза — с 96,27 миллиарда гривен до 298,4 миллиарда гривен.