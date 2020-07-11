В Украине на начало июля остается более 224 миллионов гривен задолженности перед шахтерами по выплатам заработной платы. При этом задолженность, которую можно выплатить за счет бюджетных средств, была полностью погашена.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

На данный момент осталась задолженность по зарплатам, которую можно погасить только за счет средств, полученных от реализации угольной продукции.

В частности, задолженности существуют на 9 государственных шахтах:

«Шахта имени Сургая» — 3 миллиона 466 тысяч гривен;

«Восточно-донбасское №1» — 22 миллиона 582 тысяч гривен;

«Мирноградуголь» — 2 миллиона 264 тысячи гривен;

«Селидовуголь» — 79 миллионов 457 тысяч гривен;

«Троецкуголь» — 11 миллионов 22 тысячи гривен;

«Первомайскуголь» — 12 миллиона 369 тысяч гривен;

«Лисичанскуголь» — 55 миллионов 708 тысяч гривен;

«Львовуголь» — 16 миллионов 127 тысяч гривен;

«Волыньуголь» — 21 миллион 826 тысяч гривен.

Напомним, что в Киеве под стенами Офиса Президента 11-й день продолжается Всеукраинская бессрочная акция протеста шахтеров, требующих решить проблемы угольной отрасли страны.