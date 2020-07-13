На улицах немецкого города Вупперталь (Германия) вышли на маршрут экологически чистые автобусы, работающие на водородном топливе, полученном от сжигания мусора.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Eco Town.

Проект реализует местное коммунальное предприятие Wuppertaler Stadtwerke (WSW) при поддержке Евросоюза, а также правительства Германии и федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

10 автобусов на водородном топливе курсируют сразу на нескольких маршрутах. Автобусы на водороде, длиной 12 метров, не выбрасывают ни оксида азота, ни CO2, а лишь образуют чистый водяной пар. Установленный на борту топливный элемент мощностью 85 кВт превращает залитый в бак водород - в электричество. Электричество приводит в движение электродвигатель, который выдает 285 л.с.

Водородные автобусы поставлены бельгийским производителем Van Hool, они перевозят до 75 пассажиров каждый и весят 14 тонн. Кроме того, машины оснащены также литий-титанатными аккумуляторами.

Коммунальное предприятие WSW не только управляет парком водородных автобусов, но и производит топливо для них. Этим занимается подведомственная компания по утилизации отходов AWG, на мусоросжигательном заводе которой установлен электролизер, электричество для которого вырабатывается при сжигании отходов.

— Сначала сжигание отходов и транспорт казалось экзотикой, но мы с WSW довели идею о круговой экономике до логического конца, - отметил управляющий директор AWG Мартин Бикенбах.

Сообщается, что автобус стоит порядка 650 000 евро. «Водородный проект» в Вуппертале получил государственное финансирование в размере 6,5 млн евро.

Предполагается, что в следующем году количество водородных автобусов в Вуппертале возрастет вдвое - до 20. В случае успеха «Вуппертальскую модель» применят и в других европейских городах.