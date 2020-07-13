В Киеве группа лиц создала ряд онлайн-ресурсов и в течение 2017-2020 годов, позволяющих гражданам Украины и стран постсоветского пространства обменивать криптовалюту в наличную и безналичную формы.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Операции с конвертации денег проводила группа вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий без перечисления обязательных платежей в государственный бюджет Украины, занесения данных, в налоговую отчетность и без идентификации клиентов.

Как установили оперативники спецслужбы, выдача неучтенной валюты в Украине осуществлялась через обменные пункты, задекларированные лицензиатами Национального банка. Проведение обмена криптовалюты происходило за рубежом и обеспечивались теневыми представительствами организаторов.

Для документирования противоправной деятельности сотрудники Службы Безопасности и Национальной полиции провели в Киеве 8 обысков в офисных помещениях и по месту жительства злоумышленников. Во время обыска правоохранители изъяли крупную сумму наличных в различных валютах, банковские карты, компьютерную технику, специальное оборудование и документацию, подтверждающие незаконную деятельность.

Также правоохранители изїяли SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет трафика.

Сейчас проверяется информация об использовании части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в системе расчетов «WebMоney», доступ к которой запрещен решением Совета национальной безопасности и обороны от 02.05.2018 «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Начато уголовное производство по первой части статьи 190, статьи 209 и статьи 220-2 Уголовного кодекса Украины. Принимаются соответствующие меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов, а также проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых «ЛНР/ДНР».

Ранее, в Запорожье Служба безопасности Украины задержала группу сепаратистов, дестабилизирующих ситуацию в регионе и пропагандирующих идеи так называемой «русской весны».