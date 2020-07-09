Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, злоумышленники принадлежали к одному из пророссийских радикальных движений, последователи которого выступают за отделение юго-восточных регионов от Украины для создания на их территориях террористических организаций по образцу «Л/ДНР».

Сообщается, что после неудачной попытки захвата власти в Запорожье весной 2014 года злоумышленники выехали в оккупированный Луганск. Сначала они помогали боевикам обустраивать незаконные блокпосты и баррикады вокруг захваченных административных зданий, а позже начали сотрудничать с представителями так называемого «силового блока Л/ДНР».

В СБУ говорят, что по замыслу кураторов, участники группы должны были вернуться в Запорожье «для осуществления подрывной деятельности и нагнетания общественных настроений».

Так, накануне государственных праздников они распространяли в городе материалы с призывами свержения конституционного строя, насильственной федерализации и создания фейковой «Запорожской народной республики».

Во время следственных действий по местам жительства участников группы правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, медали и нагрудные знаки так называемых «Л/ДНР» и страны-агрессора, амуницию, сепаратистскую и коммунистическую символику.

Уголовное производство правоохранители начали по часть 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), части 1 статьи 436-1 (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического режима) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Киеве гражданина Украины К., одного из бывших «кураторов» руководителей так называемого «ДНР», причастного к сбиванию рейса MH17 в июле 2014 года над Донбассом.