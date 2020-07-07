Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Киеве гражданина Украины К., одного из бывших «кураторов» руководителей так называемого «ДНР», причастного к сбиванию рейса MH17 в июле 2014 года над Донбассом.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что задержанный — внештатный представитель спецслужб РФ, который принимал активное участие в создании так называемого «Разведывательного управления ДНР» и других его подразделений.

«В распоряжении СБУ есть записи телефонных разговоров К., раскрывающих детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над » руководителями" «террористической организации «ДНР»», — говорится в сообщении.

СБУ также обнародовала записи разговоров К. с генерал-майором ГРУ Сергеем Дубинским (позывной «Хмурый») и Леонидом Харченко (позывной «Крот»), объявленных в международный розыск по делу сбивания рейса MH17.

Задержанному инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации). В ближайшее время ему будет вручено уведомление о подозрении.

Напомним, что 9 марта в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах начался суд по делу сбитого самолета рейса МН17.

Стало известно, что на суде по авиакатастрофе Boeing на Донбассе компенсации потребуют более 80 родственников погибших.