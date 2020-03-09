На суде в Гааге по авиакатастрофе Boeing на Донбассе компенсации потребуют более 80 родственников погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как сообщили в суде, на сегодня 49 родственников погибших уже изъявили желание выступить в суде. Также суд ждет письменные заявления от 82 человек, которые должны сформулировать последствия катастрофы MH17 для них.

Кроме того, в настоящее время 84 родственника подают иски о компенсации.

Напомним, что сегодня в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах начался суд по делу сбитого самолета рейса МН17.