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На суде в Гааге по авиакатастрофе Boeing на Донбассе компенсации потребуют более 80 родственников погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Как сообщили в суде, на сегодня 49 родственников погибших уже изъявили желание выступить в суде. Также суд ждет письменные заявления от 82 человек, которые должны сформулировать последствия катастрофы MH17 для них.
Кроме того, в настоящее время 84 родственника подают иски о компенсации.
Напомним, что сегодня в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах начался суд по делу сбитого самолета рейса МН17.
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На суде в Гааге по авиакатастрофе Boeing на Донбассе компенсации потребуют более 80 родственников погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Как сообщили в суде, на сегодня 49 родственников погибших уже изъявили желание выступить в суде. Также суд ждет письменные заявления от 82 человек, которые должны сформулировать последствия катастрофы MH17 для них.
Кроме того, в настоящее время 84 родственника подают иски о компенсации.
Напомним, что сегодня в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах начался суд по делу сбитого самолета рейса МН17.