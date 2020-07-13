Фирма группы олигарха Игоря Коломойского «Рокот-М», основанная совместно с американской компаний «Gray Fox», намеренна производить снаряды большого калибра для украинской оборонной сферы. При этом, «Gray Fox» в 2018-2019 годах сорвала поставку линии для производства снарядов на государственный оборонный завод и не вернула $8,3 миллиона предоплаты.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

В марте 2018 государственный завод «Артем» заключил контракт на сумму $16,6 миллионов с американской компанией «Gray Fox Logistics» (такого юридического лица не существует, это вымышленное имя, которым пользуется компания «Gray Fox Aviation and Logistics», Inc).

В мае 2018-го «Артем» заплатил «Gray Fox» предоплату — $ 8,3 миллиона.

Прошел год, но «Gray Fox» оборудование заводу так и не поставила. Срок контракта истек в конце апреля 2019. После чего, в июне, СБУ открыла уголовное производство и в октябре 2019 задержала нескольких чиновников, причастных к заключению этого контракта. Сейчас это дело, с дополнительными, коррупционными статьями, передано в Национальное антикоррупционное бюро.

А уже в январе 2020-го родственная американская компания — «Gray Fox International» — создала две совместные фирмы с «группой Коломойского»: «Рокот-М» и «Таргет-М».

В обеих фирмах «Gray Fox» выступает миноритарным основателем, мажоритарным является нефтеперерабатывающие заводы из группы олигарха — ОАО «Нефтехимик Прикарпатья» и ОАО «НПК – Галичина», а бенефициарами — Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и их партнеры.

Как выяснили в Bihus.Info, совместная фирма группы Коломойского и «Gray Fox» хочет производить именно те снаряды большого калибра, которые уже должен производить государственный завод «Артем», но не может это делать, поскольку «Gray Fox» не поставила заказанное по контракту оборудование.

Напомним, ранее компания «Арлан», владельцами которой являются экс-собственники ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, выиграла в суде против банка 17,6 миллионов гривен.