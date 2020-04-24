Компания «Арлан», владельцами которой являются экс-собственники ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, выиграла в суде против банка 17,6 миллионов гривен.

Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Киева, пишет hromadske.

Суд постановил, что ПриватБанк должен заплатить компании «Арлан» 17,6 миллионов гривен долга. Долг, о котором идет речь, возник еще до национализации ПриватБанка. Тогда банк взял у Национального банка Украины кредит рефинансирования. Компания «Арлан» выступила поручителем по этому кредиту, заложив свое имущество.

Осенью 2019 года Национальный банк Украины потребовал у «Арлана» деньги по кредиту, поэтому компания подписала с НБУ мировое соглашение, согласившись погасить всю сумму, о которой идет речь. Впоследствии «Арлан» подал в суд на ПриватБанк, чтобы компенсировать выплаченные Нацбанку деньги по кредитам, которые предоставлялись ПриватБанку.

ПриватБанк может обжаловать это решение суда в апелляции.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк подал в суд иск на бывшего владельца Игоря Коломойского на сумму в более 5 миллиардов долларов.