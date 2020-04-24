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Компания «Арлан», владельцами которой являются экс-собственники ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, выиграла в суде против банка 17,6 миллионов гривен.
Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Киева, пишет hromadske.
Суд постановил, что ПриватБанк должен заплатить компании «Арлан» 17,6 миллионов гривен долга. Долг, о котором идет речь, возник еще до национализации ПриватБанка. Тогда банк взял у Национального банка Украины кредит рефинансирования. Компания «Арлан» выступила поручителем по этому кредиту, заложив свое имущество.
Осенью 2019 года Национальный банк Украины потребовал у «Арлана» деньги по кредиту, поэтому компания подписала с НБУ мировое соглашение, согласившись погасить всю сумму, о которой идет речь. Впоследствии «Арлан» подал в суд на ПриватБанк, чтобы компенсировать выплаченные Нацбанку деньги по кредитам, которые предоставлялись ПриватБанку.
ПриватБанк может обжаловать это решение суда в апелляции.
Ранее сообщалось, что ПриватБанк подал в суд иск на бывшего владельца Игоря Коломойского на сумму в более 5 миллиардов долларов.
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Компания «Арлан», владельцами которой являются экс-собственники ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, выиграла в суде против банка 17,6 миллионов гривен.
Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Киева, пишет hromadske.
Суд постановил, что ПриватБанк должен заплатить компании «Арлан» 17,6 миллионов гривен долга. Долг, о котором идет речь, возник еще до национализации ПриватБанка. Тогда банк взял у Национального банка Украины кредит рефинансирования. Компания «Арлан» выступила поручителем по этому кредиту, заложив свое имущество.
Осенью 2019 года Национальный банк Украины потребовал у «Арлана» деньги по кредиту, поэтому компания подписала с НБУ мировое соглашение, согласившись погасить всю сумму, о которой идет речь. Впоследствии «Арлан» подал в суд на ПриватБанк, чтобы компенсировать выплаченные Нацбанку деньги по кредитам, которые предоставлялись ПриватБанку.
ПриватБанк может обжаловать это решение суда в апелляции.
Ранее сообщалось, что ПриватБанк подал в суд иск на бывшего владельца Игоря Коломойского на сумму в более 5 миллиардов долларов.
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов