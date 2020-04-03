«Приватбанк» подал в суд иск на бывшего владельца Игоря Коломойского на сумму в более 5 миллиардов долларов.

Об этом заявил член наблюдательного совета «Приватбанка» Роман Сульжик в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина», передает РБК-Украина.

По словам члена наблюдательного совета, на Кипре происходили операции по выводу денег из банка. Он добавил, что сумма иска против Игоря Коломойского сравнима с траншем Международного валютного фонда.

— 5,5 миллиардов долларов — это сумма, на которую мы подали этот иск, — заявил Роман Сульжик.

Как сообщалось, бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Тимур Миндич перед голосованием за так называемый «антиколомойский» законопроект трижды посещал Офис президента.