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«Приватбанк» подал в суд иск на бывшего владельца Игоря Коломойского на сумму в более 5 миллиардов долларов.
Об этом заявил член наблюдательного совета «Приватбанка» Роман Сульжик в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина», передает РБК-Украина.
По словам члена наблюдательного совета, на Кипре происходили операции по выводу денег из банка. Он добавил, что сумма иска против Игоря Коломойского сравнима с траншем Международного валютного фонда.
— 5,5 миллиардов долларов — это сумма, на которую мы подали этот иск, — заявил Роман Сульжик.
Как сообщалось, бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Тимур Миндич перед голосованием за так называемый «антиколомойский» законопроект трижды посещал Офис президента.
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«Приватбанк» подал в суд иск на бывшего владельца Игоря Коломойского на сумму в более 5 миллиардов долларов.
Об этом заявил член наблюдательного совета «Приватбанка» Роман Сульжик в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина», передает РБК-Украина.
По словам члена наблюдательного совета, на Кипре происходили операции по выводу денег из банка. Он добавил, что сумма иска против Игоря Коломойского сравнима с траншем Международного валютного фонда.
— 5,5 миллиардов долларов — это сумма, на которую мы подали этот иск, — заявил Роман Сульжик.
Как сообщалось, бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Тимур Миндич перед голосованием за так называемый «антиколомойский» законопроект трижды посещал Офис президента.