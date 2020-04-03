Бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Тимур Миндич перед голосованием за так называемый «антиколомойский» законопроект трижды посещал Офис президента.

Об этом сообщают Схемы: коррупция в деталях.

Журналисты заявили, что Миндич посещал Офис президента 20, 23 и 27 марта. В этот период шло обсуждение и подготовка к голосованию Верховной Радой законопроекта, который делает невозможным возвращение национализированных банков бывшим владельцам, и принятие которого является требованием МВФ.

20 марта, журналисты обратили внимание, как из арки, где расположен боковой заезд в Офис президента, выехал автомобиль Skoda. Эта же машина ранее была замечена у офиса Коломойского. Skoda поехала за человеком, в котором журналисты узнали Миндича.

Сразу на месте журналисты поинтересовались у бизнесмена, для чего он посещает ОП, но сам Миндич отказался об этом рассказывать, сославшись «на шабат». На уточнение, касается ли его визит государственных вопросов, ответил, что нет.

Skoda, которой пользуется Миндич, журналисты заметили на Банковой и 23 марта: она оставила ту же арку с боковым заездом в ОП еще до завершения рабочего дня.

Аналогичные маневры состоялись и 27 марта.

Чтобы выявить, кто посещал ОП, журналисты отправились за машиной: позже она заехала во двор дома и из нее вышел Миндич.

В телефонном разговоре соратник Коломойского заявил, что его визит на Банковую связан с желанием помочь в борьбе с распространением коронавируса.

— Я пришел туда по поводу того, чтобы помочь и предоставить свою помощь, как человек, как друг, как гражданин в связи с коронавирусом. У меня есть опыт организации доставки пакетов, продуктов и так далее, — сказал Тимур Миндич.

По словам Миндича, он не обсуждал другие вопросы кроме благотворительности.

— Как я мог говорить с господином Ермаком по вопросам Игоря Валерьевича… Я, кроме вопроса помощи и благотворительности, никакие вопросы не обсуждал и не буду обсуждать, — сказал Тимур Миндич.

Свои отношения с Ермаком Миндич описал как «древние и дружеские.

— Всегда одна компания. Он занимался кинопроизводством, я занимаюсь. Назад… Очень дружеские всегда отношения. Были, есть и, дай бог, будут, — сказал Тимур Миндич.

Андрей Ермак же заявил, что знаком с Миндичем несколько лет.

— Мы познакомились в тот период, когда я занимался продюсированием фильмов, а он сотрудничал с каналом 1+1. Он по собственной инициативе, как представитель бизнеса, предложил помочь государству в борьбе с распространением коронавируса, — сказал глава ОП Андрей Ермак.

Напомним, принятие Законов о банках и рынке земли является условием для получения кредитной поддержки МВФ. Украина рассчитывает получить до $10 миллиардов от МВФ, Всемирного банка и ЕБРР.