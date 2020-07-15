Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии об обязательстве корпорации Apple выплатить 13 млрд евро в виде налогов в Ирландии. Суд отменил решение 2016 года.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Судьи указали, что Еврокомиссии не удалось доказать конкурентное преимущество Apple из-за налоговых правил Ирландии.

Решение 2016 года и его рекордная сумма были частью жестких мер Европейской комиссии в отношении налоговых соглашений между транснациональными корпорациями и некоторыми странами ЕС.

Напомним, что в США на корпорацию Apple подали в суд из-за уязвимости в приложении FaceTime, которая позволяет во время звонка сразу же услышать звук, поступающий с телефона абонента, до того, как он примет или отклонит входящий вызов.