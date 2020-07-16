Компания ПАО «Центрэнерго» зарабатывает миллиарды гривен на энергетическом рынке за счет использования производственных мощностей атомных электростанций, чем наносит ущерб государственному НАЭК «Энергоатом».

От «манипуляций» «Центрэнерго» страдают и другие участники рынка, в том числе государственное предприятие «Гарантированный покупатель», утверждается в расследовании журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях», проекта Радио Свобода и телеканала UA: Первый.

Журналисты утверждают, что «Центрэнерго» продает по двусторонним договорам и на «рынке на сутки вперед» большой объем электроэнергии, который на самом деле не собирается производить. В частности, для того чтобы гарантированно найти покупателя на этот объем, госкомпания устанавливает цену, порой ниже себестоимости производства. Такая низкая цена позволяет «Центрэнерго» продать весь заявленный объем, «закрыв» большую часть спроса.

Из-за этого — госкомпания «Энергоатом» и госпредприятие «Гарантированный покупатель» не могут продать на «рынке на сутки вперед» весь объем электроэнергии, которая, в отличие от «Центрэнерго», будет произведена в заявленном объеме точно, говорится в расследовании.

Когда наступает время поставки электроэнергии, то оператор рынка — государственная НЭК «Укрэнерго» на основании оперативных данных видит риск большого будущего дисбаланса. Но остановить атомные энергоблоки «Энергоатома» в оперативном режиме невозможно, в отличие от тепловых электростанций «Центрэнерго». Для того, чтобы избежать разбалансировки рынка и предотвратить негативные последствия, связанные с энергобезопасностью, оператор рынка — «Укрэнерго» просит «Центрэнерго» не производить заявленные ранее объемы электроэнергии. «Центрэнерго», который и создал этот искусственный дисбаланс, — охотно соглашается это сделать, но выдвигает условие, если ему продадут электроэнергию со скидкой (для обеспечения уже заключенных контрактов).

Чтобы обеспечить выработку «Энергоатома», «Укрэнерго» вынуждено согласиться на такие действия «Центрэнерго» и продает ей необходимый объем со скидкой, покупая эту электроэнергию у «Энергоатома» и «Гарантированного покупателя».

Таким образом, подчеркивается в расследовании, «Центрэнерго», фактически ничего не делая, получает электроэнергию для продажи почти вдвое дешевле рыночной цены, а «Энергоатом», который потратил средства на производство, вынужденно продает свою электроэнергию с дисконтом.

Причем, такое право прописано в правилах энергорынка, утвержденных государственным регулятором НКРЭКУ. До июня заложенная в правилах скидка составляла почти 50%, с июня ее уменьшили до 20%.

По данным «Схем», масштабы таких закупок со стороны «Центрэнерго» исчисляются миллиардами. Со ссылкой на данные источники в налоговой журналисты заявляют, что госкомпания начала активно зарабатывать на этой схеме с конца 2019 года. Так, журналисты обнаружили, что с октября 2019-го до конца февраля 2020 года «Центрэнерго» получило от «Укрэнерго» почти 1 ГВт-ч электроэнергии для балансировки на общую сумму 1,06 миллиарда гривен.

«Начиная с марта, масштабы использования этой схемы со стороны «Центрэнерго» существенно увеличились», — говорится в журналистском расследовании.

Так, общий объем проданной, но не произведенной «Центрэнерго» электроэнергии за период с 1 марта по 15 мая составил 2,1 ГВт-ч. Эти данные «Схемы» получили от источников в Кабинете министров.

О том, что электроэнергия была произведена «Центрэнерго» в меньшем объеме, чем предварительно продана по двусторонним договорам на рынке, свидетельствуют данные, полученные ОО Save Dnipro на базе системы SaveEcoBot и немецким проектом поддержки правительства Украины Low Carbon Ukraine, который мониторит и анализирует реформу энергорынка.

В «Энергоатоме» подтвердили, что с тех пор как заработал новый рынок электроэнергии, положение госкомпании стало постепенно ухудшаться: «На сегодняшний день ни «Энергоатом», ни ГП «Гарантированный покупатель» не могут продать «на сутки вперед» весь объем производимой на АЭС электроэнергии из-за перенасыщенности».

И добавили: «Результат — «Энергоатом» ежедневно завершает торги на РДН с небалансами на уровне от 20% до 40% продукции, выставленной на продажу, а «Гарантированному покупателю» удается реализовать продукцию АЭС только в отдельные часы суток».

Возможность продавать «воздух» и зарабатывать на этом — создало именно государство, в частности регулятор — НКРЭКУ, говорится в материале.

В НКРЭКУ в ответ на запрос «Схем» сообщили, что неоднократно принимались меры для того, чтобы государственные «Гарантированный покупатель» и «Энергоатом» не терпели таких финансовых убытков из-за ситуации на балансирующем рынке. В регуляторе признали, что избыток электроэнергии на рынке мог привести к «манипуляциям с продажей объемов электрической энергии некоторыми участниками рынка, в частности, ТЭС/ТЭЦ». Для того чтобы ограничить такие манипуляции, 3 июня НКРЭКУ приняла постановление, согласно которому продавать электроэнергию можно только при условии подтверждения физической возможности ее выработать.

Согласно анализу «Схем», с тех пор «Центрэнерго» продолжило находить пути для использования этой схемы, правда, покупая электроэнергию со скидкой в 20%, а не 50%, как раньше.

В «Центрэнерго» не ответили на вопрос «Схем». Воздержались от комментариев и в Фонде госимущества, который владеет 78% акций «Центрэнерго».

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