Объемы продаж новых автомобилей в Европейском Союзе за период с января по июнь 2020 года упали на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне продажи автомобилей упали на 22,3% по сравнению с июнем 2019 года.

Об этом пишет ЦТС.

Так, в прошлом месяце в ЕС было зарегистрировано в общей сложности 949 722 новых автомобилей, по сравнению с 1,22 млн в июне 2019 года. Эти цифры демонстрируют небольшое улучшение показателей по сравнению с маем, когда продажи в ЕС по сравнению с маем 2019 года упали на 52,3%.

Хотя дилерские центры возобновили работу после снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, потребительский спрос в прошлом месяце полностью не восстановился.

В частности, в июне в ФРГ было зарегистрировано на 32,3% меньше новых автомобилей по сравнению с июнем 2019 года, в Испании - на 36,7%, а в Италии - на 23,1%.