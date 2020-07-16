За месяц, с мая по июнь, в Украине цены производителей на свинину, обезжиренное молоко и пиво снизились. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным Госстата, в период с мая по июнь цены на свинину снизились с 67,2 тысяч до 66,9 тысяч за тону, цены на обезжиренное молоко и сухие сливки снизились с 56,4 тысяч за тонну до 55,4 тысяч за тонну, цены на пиво снизились с 161,8 тысяч за тонну до 161,7 тысяч за тонну.

Цена на негазированную воду снизилась с 40,2 тысяч за тонну до 38,3 тысяч за тонну.

При этом, цены на говядину выросли с 75,2 тысяч до 76,2 тысяч за тонну, цены на курятину выросли с 35,4 тысяч до 36,5 тысяч за тонну, а цены на яблочный сок выросли с 22,9 тысяч за тонну до 23,4 тысяч за тонну.

Цены на колбасы, сметану и хлеб остались почти без изменений.