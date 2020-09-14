Секретариат Верховной Рады зарегистрировал проект государственного бюджета на 2021 год в понедельник, 14 сентября.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Проект госбюджета-2021 является реалистичным и сбалансированным, заявил ранее министр финансов Сергей Марченко, представляя документ.

— По сути это бюджет возможностей для развития экономики и поддержки наших граждан и бизнеса в условиях «перезапуска» экономики после удара пандемии коронавирусной болезни, - сказал глава Минфина.

Проект госбюджета-2021 основан на макроэкономическом прогнозе, который Кабинет министров утвердил в июле этого года.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров 15 сентября подаст в парламент проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год». Также он сообщал, что в бюджет закладывается курс около 29 грн/$ и дефицит на уровне 6% ВВП.