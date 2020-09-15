По состоянию на 11 сентября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 потратили 22,9 миллиарда гривен — это 35% от общей суммы в 66 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что на здравоохранение использовали 2,3 миллиарда гривен из 16,3 миллиардов гривен или 14,2%, на социальную защиту — 9,1 миллиарда гривен из 10,6 миллиардов гривен или 86%, на обеспечение правопорядка — 2,4 миллиарда гривен из 2,5 или 95%.

На образование, а именно возврат средств за пробное ВНО потрачено 52,5 миллионов гривен или 100% выделенных средств.

— На строительство и ремонт дорог использовано 9,1 из 35 миллиардов гривен или 26%, на сферу культуры выделено 1 миллиард гривен, которые пока не использованы. На возобновление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, выделено 524,2 миллиона гривен, которые еще не использованы. Так, по направлениям выделения средств на денежную помощь гражданам, а именно на помощь детям-предпринимателей (ФЛП) на упрощенной системе налогообложения выделено 1,1 миллиарда гривен, из которых использовано 810,3 миллонов гривен или 73,2%, — говорится в сообщении.

Также в Фонде борьбы с COVID-19 на доплаты работникам по ликвидации COVID-19 выделено 8,6 миллиардов гривен, из которых использовано 2,5 миллиарда гривен или 29%.

На мероприятия по предотвращению вспышек COVID-19 предусмотрено 46,1 миллиард гривен, из которых использовано 11,3 миллиардов гривен или 24,5%. А на социальную поддержку предусмотрено 9,4 миллиарда гривен, из которых использовано 8,2 миллиарда гривен или 87,2%.

Отметим, ранее сообщалось МОЗ до сих пор не закупил защиту для медиков потратили лишь 1,5% из фонда борьбы с COVID-19.

Напомним, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение об обеспечении контроля расходов Фонда борьбы с коронавирусом COVID-19, который был сформирован в составе бюджета. Контроль проведет Государственная аудиторская служба.