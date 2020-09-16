По меньшей мере 12 белорусских компаний из отрасли информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и «зеленой» энергетики решили перенести свою деятельность в Латвию.

Об этом заявил министр экономики Латвии Янис Витенбергс, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время Министерство экономики Латвии работает над решениями, которые позволят белорусским компаниям как можно скорее перенести свою деятельность в Латвию. В частности, создана специальная группа, в рамках которой Министерство экономики и Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР) в сотрудничестве с другими вовлеченными учреждениями в ускоренном порядке рассматривают заявки белорусских предпринимателей и предлагают возможные способы решения.

Текущие вопросы включают выдачу временных видов на жительство «высококвалифицированным специалистам и членам их семей», оформление так называемых стартап-виз, открытие банковских счетов и другое.

Эти компании планируют перевести в Латвию около 470 сотрудников, в основном представителей руководства и ключевых специалистов.

Отмечается, что поскольку политическая ситуация в Беларуси изменилась, ЛАИР мобилизовало свои ресурсы. На сегодняшний день углубленные консультации получили 116 белорусских компаний и частных лиц, в этих организациях в Беларуси сейчас работают более 4 000 человек. 30 из этих компаний работают в сфере ИТ, и 25 - производственные организации.

Несколько латвийских муниципалитетов также сделали предложения белорусским предпринимателям, которых обслуживает ЛАИР.

Неделю назад сообщалось, что десять компаний из Беларуси приняли решение о частичном или полном переносе деятельности в Латвию, более ста – проконсультировались и оценивают такую возможность