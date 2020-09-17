Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцев прогнозирует получение Украиной второго транша от Международного валютного фонда в декабре этого года. Деньги МВФ должны были поступить в сентябре.

Об этом он сказал в эфире «Украинского радио», пишет РБК-Украина.

Гетманцев отметил, что Украина выполнила большинство структурных маяков для получения транша МВФ.

— Если говорить о том, что происходит с Международным валютным фондом сейчас, то по программе МВФ получить транш в сентябре, очевидно, этого не произойдет, но есть надежда на то, что наша переговорная команда достигнет результата, и мы получим его в декабре, что нам очень нужно,— сказал Данила Гетманцев.

Напомним, в Международном валютном фонде (МВФ) ранее не смогли назвать дату приезда в Украину миссии для первого пересмотра действующей 18-месячной программы Stand-By. В то же время в Фонде отметили важность сохранения независимости всех антикоррупционных органов в Украине.