Об этом стало известно из решения суда.

Суд освободил Литвина из-за истечения его испытательного срока — 11 сентября истек двухлетний «условный» срок. Ни прокурор, ни сам фигурант не возражали против такого решения.

Теперь судимость Владимира Литвина считается погашенной. Решение суда может быть обжаловано в течение недели, однако если прокурор не был против, то оспаривать вряд ли кто будет.

Отметим, в 2017 году НАБУ начало расследование коррупционного дела по закупке рюкзаков для МВД. Главным фигурантом дела был сын главы МВД Арсена Авакова — Александр Аваков. Его подозревали в растрате 14 миллионов гривен бюджетных средств при закупках.

Всего по «делу рюкзаков» задержали трех человек: Александра Авакова, бывшего заступника министра внутренних дел Сергея Чеботаря и предпринимателя Владимира Литвина. Однако уже через месяц после задержания Соломенский райсуд Киева отпустил Авакова под личное обязательство.

В июле 2018 года САП закрыла дело против Авакова и Чеботаря, Владимир Литвин взял всю вину на себя и заявил, что готов возместить убытки (4 миллиона 855 тысяч гривен). Литвин подписал соглашение о наказании в виде заключения сроком на 5 лет с испытательным сроком в два года.

Напонмим, в ноябре 2018 года Апелляционный суд окончательно закрыл дело «рюкзаков Авакова».