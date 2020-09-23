Из-за ситуации с пандемией Львов имеет недопоступления в бюджет на более чем 400 миллионов гривен. На противодействие распространению коронавируса Львов направил из местного бюджета более 220 млн грн.

Об этом во время встречи с предпринимателями городской глава Львова Андрей Садовый, передает пресс-служба Львовского горсовета.

— Город фактически самостоятельно справляется с проблемами. Когда мы формировали бюджет на этот год, то была реверсная дотация более 500 миллионов гривен — то, что государство должно забрать. Но вот на 1 сентября у нас минус 400 млн поступлений, — сообщил Андрей Садовой.

Садовый добавил, что в 25 сентября во Львов приедет глава правительства Денис Шмыгаль, с которым он обсудит сложившеюся ситуацию.

Ранее сообщалось, что из-за кризиса, возникшего на фоне эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничений, городской бюджет Николаева недополучил 42,8 миллиона гривен