Об этом сообщают журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях».

По данным реестра юридических лиц России, 11 сентября 2020 российская компания «Юг Энерго», которую, согласно декларации Виктора Медведчука, контролирует его жена Оксана Марченко, стала единственной владелицей компании «НЗНП Инжиниринг».

«НЗНП Инжиниринг» зарегистрирована в Москве 1 апреля 2020, а ее основным направлением является «деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика». Дополнительно компания осуществляет деятельность в области архитектуры, инженерные изыскания в строительстве, управление проектами.

Название строительной фирмы созвучно с рядом компаний семьи Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, вовлеченных в добывании и переработке нефтепродуктов на территории России.