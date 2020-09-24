Авиаконцерн Airbus завершил начальную сборку последнего самого крупного в мире пассажирского авиалайнера А380 Superjumbo.
Заказчиком этого самолета является авиакомпания Emirates Airlines, сообщает lb.ua со ссылкой на CNN.
Самолет был замечен на заводе имени Жан-Люка Лагардера, который был специально построен для Airbus в аэропорту Тулуза-Бланьяк на юге Франции.
Напомним, американский авиаконцерн Boeing зафиксировал падение поставок коммерческих самолетов во втором квартале 2020 года на 78% в годовом выражении.
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Авиаконцерн Airbus завершил начальную сборку последнего самого крупного в мире пассажирского авиалайнера А380 Superjumbo.
Заказчиком этого самолета является авиакомпания Emirates Airlines, сообщает lb.ua со ссылкой на CNN.
Самолет был замечен на заводе имени Жан-Люка Лагардера, который был специально построен для Airbus в аэропорту Тулуза-Бланьяк на юге Франции.
Напомним, американский авиаконцерн Boeing зафиксировал падение поставок коммерческих самолетов во втором квартале 2020 года на 78% в годовом выражении.