Авиаконцерн Airbus завершил начальную сборку последнего самого крупного в мире пассажирского авиалайнера А380 Superjumbo.

Заказчиком этого самолета является авиакомпания Emirates Airlines, сообщает lb.ua со ссылкой на CNN.

Самолет был замечен на заводе имени Жан-Люка Лагардера, который был специально построен для Airbus в аэропорту Тулуза-Бланьяк на юге Франции.

Напомним, американский авиаконцерн Boeing зафиксировал падение поставок коммерческих самолетов во втором квартале 2020 года на 78% в годовом выражении.