Огромный профицит в Украине ввезенных из РФ списанных грузовых вагонов и вагонов с продлеваемым сроком эксплуатации, повлекший многократное падение производства на украинских вагоностроительных заводах из-за отсутствия заказов, может привести к полной остановке этой отрасли уже в следующем году.

Об этом сообщили руководители вагоностроительных и логистических компаний на пресс-конференции передает Интерфакс-Украина.

Согласно приведенным данным, к настоящему времени в Украине зарегистрировано около 190 тысяч грузовых вагонов частной и госсобственности, и за счет продления сроков эксплуатации около 64 тысячи вагонов (43,5% всего подвижного состава) исчерпали нормативный ресурс.

При этом за 2016-2019 гг. в Украину было ввезено из РФ 18 тысяч списанных вагонов.

— Сейчас действует запрет на ввоз старых вагонов из РФ до конца года, но лазейки все же находятся, например, режим временного ввоза, у нас есть факты их ввоза. Поэтому настаиваем на необходимости запрета ввоза иностранных вагонов не только в режиме импорта, но и в режиме временного ввоза до конца 2021 года, — сказал директор компании «ТАС_Логистик» Владимир Иващенко.

По данным и. о. директора по сбыту и маркетингу Крюковского вагоностроительного завода Юрия Брусника, сегодня в отрасли вагоностроения работает около 12 тысяч человек (с учетом работников в смежных отраслях — около 60 тысяч), тогда как в 2011 году — 32 тысч.

При этом в Украине еще действуют пять предприятий (КВСЗ, «Днепровагонмаш», «Дизельный завод», завод «Карпаты» и Попаснянский ВРЗ), тогда как в 2019 году их было 12, а девять лет назад — 18.

— КВСЗ за восемь месяцев выпустил только 242 вагона, а фонд зарплаты по итогам января-августа мы сократили более чем на 60%, — сообщил он.

В целом, согласно приведенным данным, украинские заводы в январе-августе 2020 года реализовали только 1,579 тысяч единиц грузовых вагонов против 10,182 тысяч годом ранее.

Участники пресс-конференции сформировали ряд требований к Кабинету министров.

В частности, ввести полный запрет ввоза в Украину грузовых вагонов с истекшим и (или) продленным сроком эксплуатации всех юрисдикций, запретить с 1 октября текущего года процедуру новых продлений сроков эксплуатации вагонов (кроме дефицитных), усилить технические требования и ответственность за эксплуатацию продленных вагонов.

Ранее сообщалось, что сотрудники пассажирского депо «Николаев» присвоили 200 тысяч гривен на «ремонте» вагона.