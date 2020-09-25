В Николаеве начались работы по текущему ремонту дороги по улице Потемкинской на отрезке от улицы Лягина до улицы Садовой.

Об этом сообщает корресопндент НикВетси.

Подрядчик демонтировал старое асфальтовое покрытие от бордюра к бордюру, а также между трамвайными рельсами.

Как сообщал, ранее в комментарии корреспонденту НикВести директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев, работы по ремонту улицы Потемкинской будут включать в себя ремонт дорожного покрытия и обустройство в брусчатке пространства вокруг рельсов.

— В этом году на ремонт Потемкинской выделили в размере 10 миллионов гривен и мы в ближайшее время будем объявлять тендер, на текущий ремонт дороги по этой улице. На эти деньги, по расчетам технического надзора мы сможем осуществить ремонт от улицы Садовой до улицы Соборной, либо улиц Лягина. Сейчас готовится техническое задание. В ближайшее время объявим торги. В рамках этого тендера будет осуществлен ремонт дорожного покрытия, и в брусчатке будет выполнено примыкания к рельсам. Деньг преусмотрены, и м ланируем начать ремонт улицы в этом году, — заявил Сергей Коренев.

Отметим, что Департамент ЖКХ 22 мая объявил тендер по текущему ремонту улицы Потемкинской от улицы Садовой до Лягина с ожидаемой стоимостью работ в 13 миллионов 866 тысяч 460 гривен.

Участие в аукционе приняли всего две компании: ООО «Гранит-001», которое согласилось работать за 8 миллионов 214 тысяч 744 гривны и ООО «Лидер», которое согласилось выполнить работы за сумму, которая оказалась на 6 гривен меньше чем у конкурента. В итоге чиновники отдали предпочтение более выгодному предложению и заключили с компанией «Лидер» договор.

Согласно сайту Министерства юстиций Украины компания «Лидер» была зарегистрирована в поселке Таировский Одесской области 14 лет назад.Фирма занимается производством изделий из пластмасс, изготовлением изделий из бетона для строительства, монтажом водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования, строительством дорог и автострад.

Напомним, директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко заявил, что на полноценный ремонт дороги по улице Потемкинской в Николаеве необходимо около 1 миллиарда гривен.