Об этом Николас Эскобар сообщил колумбийским СМИ, передает BBC.

Он рассказал, что «видение» указало, где искать деньги в квартире в городе Медельин, Колумбия. В этой квартире Николас сейчас живет.

По его словам, это уже не первый раз, когда он нашел деньги местах, где прятался от захвата его дядя. Племянник говорит, что тот скрывал миллионы.

Эскобар родился в Рионегро (Колумбия) в 1949 году, а в 1970-х годах основал наркокартель в Медельине. В годы наибольшей активности его банда поставляла примерно 80% кокаина, который ввозили в США.

Богатство Эскобара росло огромными темпами, и в течение семи лет он попадал в список самых богатых людей мира Forbes. После того, как США выдали приказ об экстрадиции, Эскобар противостоял захвату, а его банда начала охотиться на политиков, полицейских и журналистов.

После того, как его арестовали в 1991 году, Эскобара поместили в тюрьму, созданную по его собственному проекту. Она называлась Собор, и из нее Эскобар продолжал наблюдать за картелем Медельин. Наркобарон погиб во время перестрелки с полицейскими в 1993 году. В целом считается, что Эскобар ответственный за примерно 4 тысячи смертей.

Напомним, Роберт Эскобар, родной брат погибшего колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, выпустил бюджетный гибкий телефон Escobar Fold 1. Таким образом Эскобар хочет побороть Apple и доказать, что смартфон может стоить менее $1 тысячи.