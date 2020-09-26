Около 3,5 тысяч американских компаний, включая Tesla, Ford Motor, Target, Walgreen и Home Depot, подали иск в суд. Истцы утверждают, что федеральные власти США незаконно повысили таможенные пошлины на китайские товары.

Об этом пишет «Голос Америки».

В качестве ответчиков названы Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и Погранично-таможенная служба США.

Согласно иску, администрация США нарушила ранее установленные правила по вводу тарифов и нарушила ряд процедур.

Администрация президента США Дональда Трампа, в свою очередь, утверждает, что повышение пошлин оправдано, поскольку Китай продолжает хищения американской интеллектуальной собственности и обязывает американские компании предоставлять доступ к их технологиям в обмен на право работы на китайском рынке.

Напомним, Соединенные Штаты примут меры в ответ на решение Всемирной торговой организации признать незаконным повышение пошлин на китайские товары, С таким заявлением выступил во вторник президент США Дональд Трамп, комментируя решение комиссии ВТО.