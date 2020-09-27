Аэропорт Хитроу

У авиакомпания «Международные авиалинии Украины» появились собственные рейсы из Киева в крупнейший аэропорт Европы — лондонский Хитроу.

Об этом сообщает avianews.com.

Полеты стартуют с 17 декабря 2020 года. МАУ планирует летать в Хитроу три раза в неделю по четвергам, субботам и воскресеньям.

Сообщается, что МАУ продолжит полеты из Киева в лондонский аэропорт Гатвик. Издание отмечает, что ранее из-за ограниченных ресурсов аэродрома и большой популярности Хитроу слоты продавались за миллионы долларов. А сейчас из-за кризиса, связанного с COVID-19 и падением спроса, в аэропорту Хитроу появились свободные неиспользуемые слоты, которые и может занять МАУ.

Напомним, Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» с 9 декабря 2020 года возобновит прямые рейсы из Киева в Нью-Йорк, однако на самолете меньшей вместительности — Boeing 737.