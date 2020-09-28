На проект строительства новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра в 2021 году потребуется 1,6 миллиарда гривен.

Об этом в интервью ЦТС сообщил Кирилл Хомяков, глава «Укринфрапроекта».

По его словам, в целом, строительство новой ВПП в Днепре займет 2-2,5 года и на это потребуется 5,7 миллиарда, однако окончательная цена будет определена после проведения соответствующих торгов.

На 2020 год из госбюджета выделено 100 миллионов гривен. Эти средства являются непереходными и потратить их необходимо до конца текущего года. Еще 200 миллионов гривен было выделено в 2019 году.

— Мы начинаем работы уже сейчас, объявили тендер, чтобы подписать договор на генподряд уже в этом году. Если позволит погода, то также сможем разместить строительную площадку, бетонный завод, закончить подготовительные и начать земляные работы, — рассказал Кирилл Хомяков.

По его словам, проект сейчас готов на 80%. Относительно запланированных работ на 2021 год и их финансирования, Кирилл Хомяков проинформировал: «Мы подали бюджетный запрос в Министерство финансов на 1,667 миллиарда гривен на 2021 год».

Напомним, в государственном бюджете на 2021 год необходимо заложить 2 миллиарда гривен на строительство аэропорта в Днепре.