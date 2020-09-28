Суд отказался удовлетворить иск Фонда госимущества к ООО «ЕСУ» о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций «Укртелекома» и взыскании 2,17 миллиарда гривен пени.

Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киева, пишет «Экономическая правда».

— Истец не доказал факта неисполнения ООО «ЕСУ» условий договора купли-продажи пакета акций и существенного нарушения покупателем своих обязательств, которое бы в значительной степени лишило истца (продавца) того, на что он рассчитывал при заключении этого договора, - говорится в судебном решении.

Ранее компания SCM Рината Ахметова и кипрская Raga Establishment Limited достигли мирового соглашения в споре относительно продажи «Укртелекома».