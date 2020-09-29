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Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG совместно со своим украинским партнером Energy Resources of Ukraine выиграла тендер на поставку газа для Оператора ГТС Украины. Поставки газа для технических нужд ОГТСУ происходить с 1 октября до 1 мая 2021 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании PGNiG.
— Благодаря запасам газа, который PGNiG сохраняет в украинских подземных хранилищах, мы смогли предложить нашему контрагенту конкурентные цены, — сказал председатель правления PGNiG Ежи Квецинский.
По его словам, польская компания последовательно развивает свою деятельность в Украине, о чем свидетельствует увеличение объемов поставок польской компанией газа на украинский рынок.
Ежи Квецинский сообщил, что PGNiG с 2016 года уже поставила на украинский рынок более 3 миллиарда кубометров газа.
В то же время, только в первом полугодии 2020 экспорт газа PGNiG на украинский рынок составил 0,9 миллиарда кубометров газа, что означает рост на 190% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, в 2019 году был проведен анбандлинг «Нафтогаза», в результате которого из компании была выведена газотранспортная система. С 1 января 2020 года транзитом газа занимается компания «Оператор ГТС Украины», подконтрольная Минфину.
Ранее российский газовый монополист «Газпром» заказал дополнительные мощности для транспортировки природного газа через украинскую ГТС в Европу в октябре.
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Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG совместно со своим украинским партнером Energy Resources of Ukraine выиграла тендер на поставку газа для Оператора ГТС Украины. Поставки газа для технических нужд ОГТСУ происходить с 1 октября до 1 мая 2021 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании PGNiG.
— Благодаря запасам газа, который PGNiG сохраняет в украинских подземных хранилищах, мы смогли предложить нашему контрагенту конкурентные цены, — сказал председатель правления PGNiG Ежи Квецинский.
По его словам, польская компания последовательно развивает свою деятельность в Украине, о чем свидетельствует увеличение объемов поставок польской компанией газа на украинский рынок.
Ежи Квецинский сообщил, что PGNiG с 2016 года уже поставила на украинский рынок более 3 миллиарда кубометров газа.
В то же время, только в первом полугодии 2020 экспорт газа PGNiG на украинский рынок составил 0,9 миллиарда кубометров газа, что означает рост на 190% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, в 2019 году был проведен анбандлинг «Нафтогаза», в результате которого из компании была выведена газотранспортная система. С 1 января 2020 года транзитом газа занимается компания «Оператор ГТС Украины», подконтрольная Минфину.
Ранее российский газовый монополист «Газпром» заказал дополнительные мощности для транспортировки природного газа через украинскую ГТС в Европу в октябре.