В Украине есть 27 законсервированных тюрем, которые последние два года не используется, поэтому их выставят на продажу через ProZorro.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает Укринформ.

По ее словам, определили список тюрем, в которых уже более двух лет не удерживаются осужденные, а персонал сведен к минимуму — охраны и администрации.

— Да, у нас есть законсервированные учреждения. Их 27, есть абсолютно четкий перечень. Они не используются нашей системой последние два года. Мы с них начали. Первый ближайший объект был возле Киева, в городе Ирпень. Второй — мы определили, что это будет, наверное, интересный для инвесторов объект — учреждение во Львове. И одно — в Одессе, — сказала Елена Высоцкая.

Она добавила, что Минюст по этому вопросу сотрудничает с Фондом госимущества, а продажа будет проходить через ProZorro.

— Мы сотрудничаем с Фондом госимущества по этой процедуре. Мы собираем полный пакет документов и передаем в фонд. Он объявляет прозрачные торги через ProZorro, и таким образом будет определен покупатель, по лучшей цене, конечно. Часть средств пойдет нам, как держателю баланса этой системы, — балансовая стоимость имущества. Избыток пойдет в госбюджет. И это будет первый раз, когда сама система такого рода наполняет госбюджет, — отметили в Минюсте.

Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что в стране нужно провести сокращение тюрем, после которого должны остаться только 2 тюрьмы.